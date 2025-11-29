Ater Latina: bonifiche e ripristini dopo gli attentati

Proseguono a ritmo serrato i lavori di bonifica delle aree verdi e degli spazi comuni nei palazzi Arlecchino di Latina, finalizzati a garantire sicurezza e qualità della vita. L’area, estesa per due ettari e mezzo, versava in condizioni critiche, rappresentando un rischio per la sicurezza pubblica e un grave disagio per la qualità della vita dei residenti. Il complesso, composto da 84 alloggi, era stato recentemente colpito da attentati che avevano danneggiato uno dei plessi.

L’intervento in corso, fanno sapere da Ater, non si limita alla bonifica delle aree verdi: è prevista anche l’installazione di nuovi sistemi di illuminazione, in coordinamento con le forze dell’ordine, per rafforzare la sicurezza della zona. Sono inoltre già stati ripristinati diversi servizi danneggiati dagli attacchi – tra cui portoni d’ingresso, infissi, impianti elettrici, vani scala e porticati – e si sta procedendo alla sostituzione dell’impianto ascensore, gravemente compromesso.





Nei giorni scorsi Ater è intervenuta anche sul lotto 46 di viale Nervi, danneggiato da un incendio nel piano parcheggio, mettendo in sicurezza l’intera area. Tempestivo anche l’intervento nel lotto 49, dove un ordigno esplosivo aveva reso inutilizzabile l’ingresso principale, costringendo i residenti ad accedere alle abitazioni tramite le cantine. Infine, nel lotto 43 di viale Kennedy – teatro dell’episodio più recente – sono in corso i lavori di ripristino delle parti danneggiate.

“Abbiamo attivato una serie di sinergie, in particolare con la Regione, per intervenire rapidamente su queste emergenze che hanno causato ingenti danni al patrimonio immobiliare dell’Ater”, spiega il presidente di Ater Latina. “Grazie al lavoro del consigliere regionale Cosimo Mitrano e degli assessori Pasquale Ciacciarelli e Giancarlo Righini, abbiamo ottenuto un finanziamento straordinario di 500 mila euro che ci consente di procedere con urgenza agli interventi necessari. Credo – conclude il presidente – che questa nostra azione, oltre a tutelare la qualità della vita dei residenti, rappresenti anche un presidio di fiducia verso le istituzioni”.