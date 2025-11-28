Iudicone entra in consiglio: la surroga dopo le dimissioni di Cardinale

Passaggio di consegne a Fondi, ieri la surroga in consiglio comunale dopo le dimissioni di Franco Cardinale per lasciare spazio a chi, primo fra i non eletti della sua stessa lista, non aveva trovato posto tra i banchi dell’opposizione. Stiamo parlando di Enesio Iudicone che ieri ha preso posto nella minoranza consiliare ma non aderendo alla Lega, il gruppo di cui faceva parte Cardinale. Iudicone ha rimarcato la propria provenienza civica con “La Mia Fondi” con cui si era candidato alle ultime amministrative e ha deciso di aderire al gruppo Misto.

Nel corso del suo primo consiglio ha anche presentato una prima interrogazione. Ha lanciato un appello non solo alle giovani generazioni, ma anche ai consiglieri di opposizione, con i quali si è detto in sintonia.





LE PAROLE DI IUDICONE NEL SUO PRIMO INTERVENTO

“Vorrei ringraziare sentitamente Franco Cardinale per la fiducia che ha riposto in me e per il gesto significativo con cui ha voluto dare spazio ai giovani.

La politica, troppo spesso, è un ambito che fatica a riconoscere e valorizzare le nuove generazioni: il suo gesto è un segnale importante e coraggioso per tutta la nostra comunità.

Con il mio ingresso in Consiglio Comunale continuerò il percorso avviato nel 2020 con la lista civica “La Mia Fondi”.

ho scelto in maniera ponderata di rappresentare il movimento civico a cui appartengo

Ritengo infatti fondamentale mantenere integrità e coerenza nei confronti di tutti i miei elettori e di tutti i candidati che, insieme, hanno contribuito al nostro ingresso in Consiglio, con l’obiettivo di garantire un dialogo costruttivo, portando avanti il progetto di rinnovamento e cambiamento generazionale che da sempre ci contraddistingue.

Il mio impegno sarà quello di rappresentare i cittadini con serietà, ascolto e senso di responsabilità, lavorando affinché Fondi possa aprirsi a nuove idee, nuove energie e nuove prospettive.

A questo proposito, dichiaro fin da subito la mia disponibilità alla collaborazione con tutti i consiglieri di opposizione, restando nei banchi di opposizione: condividiamo obiettivi comuni, sensibilità civiche e una visione politica orientata al bene della città.

Credo fermamente nel dialogo e nel lavoro di squadra, necessari per costruire un progetto amministrativo credibile e solido.

Questa non è solo una sostituzione all’interno del Consiglio, ma un passo verso la costruzione di una nuova stagione politica per Fondi. Una stagione che metta al centro partecipazione, trasparenza e futuro.

Le recenti elezioni hanno mostrato un forte calo di partecipazione, segno di distanza tra cittadini e politica.

In questo contesto, spero di essere un segnale di rinnovamento:

dimostrare che i giovani possono e devono tornare protagonisti.

Solo lavorando insieme, senza arrendersi, possiamo ricostruire fiducia e ottenere risultati concreti per la nostra comunità”.