Fondi, al Palazzo Caetani la mostra “La natura e i colori” di Alessandro Rosato

Si aprirà sabato 29 novembre, alle 18, la mostra di pittura “La natura e i colori – Omaggio a Michelangelo nel 550° anniversario dalla nascita” dell’artista Alessandro Rosato. L’esposizione, ospitata nella Sala Grande di Palazzo Caetani, resterà visitabile fino al 2 dicembre. L’iniziativa è promossa dall’Associazione Musicinecultura APS con il patrocinio del Parco Naturale Regionale Monti Ausoni e Lago di Fondi, dei Comuni di Fondi e Lenola e della Casa della Cultura di Fondi.

Il percorso espositivo raccoglie opere realizzate con tecnica acrilica su tela, dedicate ai temi del paesaggio, della natura e del colore. Un tributo a Michelangelo che diventa occasione per riflettere sulla relazione tra arte e percezione: la mostra propone infatti un itinerario sinestetico capace di evocare emozioni, stimolare i sensi e invitare il pubblico a una lettura più profonda delle immagini.





“L’obiettivo – spiegano gli organizzatori – è educare alla bellezza, avvicinare i visitatori a una maggiore consapevolezza dell’ambiente e valorizzare l’armonia tra pittura e altre forme espressive”.

Al centro dell’evento c’è il lavoro di Alessandro Rosato, nato a Lenola nel 1960. Dopo il diploma al Liceo Artistico di Cassino, ha proseguito gli studi all’Accademia di Belle Arti di Frosinone e poi alla Facoltà di Architettura dell’Università di Roma, dove si è laureato nel 1987. Abilitato alla professione di architetto dal 1989 e all’insegnamento della Storia dell’Arte dal 1990, ha sempre affiancato l’attività professionale alla ricerca artistica, sviluppando una produzione costante e attenta all’evoluzione delle tecniche pittoriche.