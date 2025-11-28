Doppio Bollino Rosa per il 2026-2027 al “Goretti” di Latina

Riconoscimento di prestigio per l’ospedale “Santa Maria Goretti” di Latina, protagonista a Roma durante la cerimonia ufficiale organizzata al Ministero della Salute dalla Fondazione Onda ETS. Il nosocomio pontino ha infatti ottenuto due Bollini Rosa per il biennio 2026-2027, attestazione che premia le strutture impegnate nella tutela della salute femminile e nella valorizzazione della medicina di genere.

Dal 2007 Onda assegna questo riconoscimento agli ospedali che garantiscono percorsi di prevenzione, diagnosi e cura dedicati alle principali patologie che colpiscono le donne e ai disturbi comuni a entrambi i sessi. Per l’edizione di quest’anno sono state valutate 18 aree cliniche, con due novità: l’ingresso dell’Oftalmologia e della Medicina del Dolore, e il ritorno della Pediatria tra le specialità esaminate.





Per il “Goretti” si tratta di una conferma nel circuito nazionale della Fondazione, risultato che si lega alle attività trasversali sviluppate dall’ASL di Latina e all’attenzione crescente verso percorsi sanitari calibrati sulle differenze di genere. Soddisfatta la direttrice generale dell’azienda sanitaria, Sabrina Cenciarelli, che ha sottolineato come il doppio Bollino rappresenti «una testimonianza concreta dell’impegno nel promuovere servizi sempre più inclusivi e orientati alla qualità, capaci di rispondere alle esigenze di salute di donne e uomini».

Gli ospedali premiati entreranno a pieno titolo nelle iniziative nazionali promosse da Onda—tra cui gli (H) Open Day, le (H) Open Week e gli (H) Open Weekend—momenti dedicati all’offerta di prestazioni gratuite alla cittadinanza. Il network dei Bollini Rosa costituisce inoltre un riferimento importante per le donne che cercano una struttura sanitaria in grado di offrire cure mirate e specialistiche.