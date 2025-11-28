Colpo in pieno giorno: fermato un sospettato del furto di una bici

Un controllo di routine sotto il portico della Casa Comunale di Fondi si è trasformato in un’indagine lampo che ha riportato al legittimo proprietario una bicicletta rubata pochi giorni prima da un concessionario della zona.

Gli agenti del Commissariato stavano monitorando l’area quando hanno notato un uomo che, con atteggiamento sospetto, si avvicinava alla rastrelliera pubblica per prelevare una bici. Alla richiesta di chiarimenti, il soggetto — un cittadino marocchino residente in zona — ha tentato di sviare le domande fornendo spiegazioni confuse sulla proprietà del mezzo.





Le verifiche degli agenti hanno però fatto emergere un particolare decisivo: la bicicletta con cui l’uomo era arrivato coincideva con un modello denunciato come rubato nei giorni precedenti. Il proprietario, contattato dalla Polizia, ha raggiunto il luogo del controllo e ha riconosciuto immediatamente la bici grazie a un dettaglio inconfondibile sul manubrio.

A quel punto, il sospettato ha ammesso di essersi appropriato del mezzo sostenendo che la propria bicicletta fosse inutilizzabile. Le immagini registrate dalle telecamere della concessionaria hanno confermato la ricostruzione del furto.

La bicicletta è stata restituita al proprietario, mentre per l’uomo è scattata una denuncia in stato di libertà per furto aggravato.