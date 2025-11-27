Violenza di genere e bullismo, al via a Latina il progetto scolastico con la polizia

Si è svolto mercoledì mattina, presso il liceo Alessandro Manzoni di Latina, il primo incontro del progetto formativo dedicato agli studenti sul tema della prevenzione e del contrasto alla violenza di genere e al bullismo.

L’iniziativa, fortemente voluta dalla Questura di Latina e dal Rotary Club Latina, è realizzata con il prezioso supporto della Procura della Repubblica di Latina e della Garante dei Diritti dell’Infanzia e dell’Adolescenza della Regione Lazio.





All’incontro hanno partecipato il questore Fausto Vinci, il procuratore aggiunto Luigia Spinelli e la garante dell’infanzia Monica Sansoni, che con competenza e sensibilità hanno offerto agli studenti strumenti concreti per riconoscere, comprendere e prevenire fenomeni complessi e sempre più attuali come la violenza di genere e il bullismo.

FOTOGALLERY

1 di 10

“L’iniziativa – spiega la Questura – rappresenta la prima tappa di un percorso più ampio che proseguirà nei prossimi mesi attraverso un ciclo di incontri formativi negli Istituti di istruzione superiore del territorio pontino”.

“L’obiettivo è stimolare la riflessione, promuovere la cultura del rispetto e sensibilizzare le nuove generazioni sui temi della tutela della persona e della prevenzione di comportamenti discriminatori o violenti”.

“La sinergia tra istituzioni, scuola e realtà associative conferma l’impegno del territorio nel costruire comunità più consapevoli, sicure e inclusive, mettendo i giovani al centro di un progetto educativo di ampio respiro”.