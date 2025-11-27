Formia, dall’opposizione mettono in guardia: “Nuovo calendario raccolta differenziata, rischio caos”

I consiglieri comunali di Formia Luca Magliozzi, Alessandro Carta e Imma Arnone (gruppo Partito Democratico–DemoS–FPdS) intervengono in merito al nuovo calendario comunale della raccolta rifiuti e ai disagi che tale scelta rischia di creare.

“Le modalità con le quali si modifica il calendario della raccolta differenziata rischiano di provocare il caos”, dicono i tre esponenti di minoranza. “È ingiustificabile introdurre cambiamenti così rilevanti con meno di una settimana di preavviso. Una scelta irresponsabile, che rappresenta l’ennesima prova di una gestione approssimativa e dell’assenza di programmazione. Il tutto avviene con lo stesso metodo con cui l’amministrazione gestisce la società: in solitudine, senza confronto e senza passaggi nelle sedi istituzionali”.





“Questa modifica deriva direttamente dalle scelte contenute nel Piano Industriale, inserito nella proposta di proroga al 2032 dell’affidamento alla FRZ. È un documento che la maggioranza ha portato in consiglio senza un vero percorso di approfondimento. In consiglio abbiamo votato a favore chiarendo che il nostro sostegno riguardava esclusivamente il prolungamento dell’affidamento, perché la gestione pubblica va difesa e sostenuta. Già in quella sede avevamo espresso dubbi sui contenuti e sulle modalità con cui quel piano industriale era stato presentato. Avevamo chiesto un confronto che non c’è stato allora e che continua a mancare oggi”.

“Non è un caso – proseguono Magliozzi, Carta e Arnone – che anche il nuovo calendario sia stato deciso in totale autonomia, senza alcun passaggio nelle sedi competenti. La commissione Lavori pubblici non si riunisce praticamente mai e non c’è stata la possibilità di discutere una scelta che incide in modo diretto sulla città. Il sindaco Taddeo continua a procedere senza ascolto e senza confronto. Questa volta, però, il rischio è di produrre disagi enormi. È incomprensibile far partire un nuovo calendario in questo modo, a ridosso delle festività, proprio nel periodo in cui aumenta la produzione dei rifiuti e servirebbe ancora più attenzione”.

“Una decisione di questo tipo doveva essere gestita con modalità e tempi completamente diversi, per garantire una transizione ordinata e una campagna informativa adeguata. Far partire tutto il 1° dicembre senza un percorso di comunicazione serio rischia di creare confusione e problemi prevedibili. Per questo riteniamo necessario valutare lo slittamento dell’avvio del nuovo calendario a gennaio e, nell’immediato, prevedere un potenziamento delle raccolte durante le festività per evitare ulteriori disagi. L’amministrazione si fermi e riveda questa decisione”.

“Formia merita un servizio pubblico gestito con attenzione, metodo e responsabilità”, concludono i tre consiglieri d’opposizione. “Continueremo a chiedere che le decisioni che riguardano la città tornino nelle sedi istituzionali e vengano affrontate con il confronto e la serietà che un servizio essenziale richiede”.