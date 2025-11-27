Al volante senza patente, rifiuta il test dell’alcol: 51enne di Fondi denunciato

Nel corso della serata di mercoledì i carabinieri della Stazione di Monte San Biagio hanno deferito, in stato di libertà, un 51enne residente a Fondi. Già noto alle forze di polizia, l’uomo è stato denunciato per essersi rifiutato di sottoporsi agli accertamenti alcolemici.

I carabinieri lo hanno fermato durante un controllo alla circolazione stradale, mentre era a bordo dell’autovettura a lui in uso. Insospettiti del suo stato psicofisico, hanno deciso di sottoporlo agli accertamenti alcolemici, che come detto quest’ultimo ha però rifiutato. Da successivi accertamenti è emerso che l’indagato era anche sprovvisto della patente di guida, poiché sospesa.





Pertanto, oltre a essere deferito all’autorità giudiziaria per il predetto reato, il 51enne è stato sanzionato per guida senza patente, sottoponendo il veicolo a fermo amministrativo.