Piogge sparse e allerta meteo, da domani il tempo migliora

Ancora maltempo previsto per la giornata odierna. L’ennesima allerta gialla è stata diramata ieri pomeriggio dal servizio di Protezione Civile della Regione Lazio, prevedendo ancora una lunga giornata di pioggia.
In realtà, però, la perturbazione dovrebbe resistere per tutta la mattinata odierna con possibili piogge sparse e rovesci soprattutto nel sud del Lazio nella prima parte della giornata.
Nel pomeriggio il tempo dovrebbe andare migliorando salvo qualche altro possibile acquazzone.
Da domani la situazione dovrebbe migliorare, seppur saranno presenti delle velature e un clima leggermente più rigido rispetto a quello degli ultimi giorni. Una situazione che dovrebbe rimanere stabile fino a domenica, quando potrebbe presentarsi una nuova perturbazione.