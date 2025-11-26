Dramma a Pontinia, muore il coordinatore cittadino di FdI

La Federazione Provinciale di Fratelli d’Italia Latina esprime profondo cordoglio per l’improvvisa scomparsa di Alfredo Nigro, Coordinatore Comunale di Pontinia.

“Siamo costernati per la perdita di un dirigente appassionato e instancabile nel suo impegno politico e civile – dichiara Nicola Calandrini, Coordinatore Provinciale di Fratelli d’Italia – Alfredo ha saputo essere un punto di riferimento per la comunità di Pontinia e per il nostro partito: sempre pronto, coerente, sorridente anche nelle occasioni più impegnative. La sua dedizione organizzativa e l’affetto che suscitava tra colleghi e amici resteranno per noi esempio. In questo momento di dolore, siamo vicini alla sua famiglia, ai suoi cari e a quanti lo hanno conosciuto e stimato”.





La Federazione Provinciale conferma la volontà di onorare il suo ricordo continuando il lavoro sul territorio con lo stesso spirito di servizio che ha caratterizzato Alfredo Nigro.