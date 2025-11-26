Anche la Regione si è “colorata” di rosso per la Giornata contro la violenza sulle donne

Ieri, come ogni 25 novembre, si è celebrata la Giornata internazionale contro la violenza sulle donne.

Tantissime le iniziative che hanno visto partecipare uomini, donne, giovani, anziani, scuole, insegnanti, forze dell’ordine e istituzioni per parlare e formare la comunità su quella che è ogni anno di più una piaga sociale.





Tanti i luoghi simbolo illuminati dei rosso, il colore indicato per parlare del tema. Molti monumenti e palazzi istituzionali sono stati posti sotto i riflettori “rossi” del tema della violenza di genere.

A sintesi di una giornata che non può mai essere dimenticata, pubblichiamo la foto del palazzo della Regione Lazio lungo via Cristoforo Colombo a Roma, che è stato illuminato dall’imbrunire fino alla mezzanotte di martedì.

Un gesto simbolico, ma comunque importante, perché non parlarne finisce per rendere complici.