Tamponamento a catena sui Lepini, erano alla guida sotto effetto di stupefacenti

Un incidente che inizialmente sembrava soltanto un tamponamento si è rivelato molto più grave. È quanto emerso dagli accertamenti svolti dai Carabinieri di Terracina, che hanno portato alla denuncia di un uomo di 37 anni e di una donna di 45, entrambi residenti nel frusinate. Entrambi devono rispondere di guida sotto l’effetto di sostanze stupefacenti.

L’episodio risale al 18 novembre scorso, quando i due erano rimasti coinvolti in un sinistro lungo la strada regionale 156 dei Monti Lepini. La dinamica ricostruita dai militari racconta di una serie di urti scatenati da una manovra ordinaria trasformata in un pericoloso incidente a catena. La donna, alla guida della propria utilitaria, stava per svoltare in una strada laterale quando è stata tamponata da un mezzo pesante alla cui guida c’era il 37enne che procedeva nello stesso senso di marcia. L’impatto ha fatto sbandare la vettura della 45enne, che ha invaso la corsia opposta finendo per impattare frontalmente con un’altra auto.





Sul posto sono intervenuti i Carabinieri, che hanno effettuato i rilievi e disposto i controlli tossicologici e alcolemici per entrambi i conducenti presso una struttura sanitaria. L’esito degli esami ha confermato la presenza di sostanze stupefacenti in tutti e due i guidatori, facendo scattare la denuncia a piede libero.

I mezzi coinvolti sono stati sottoposti ai provvedimenti amministrativi previsti: l’auto della donna è stata sequestrata e affidata alla proprietaria, mentre il camion è stato riconsegnato al delegato dell’azienda a cui appartiene. Per entrambi è scattato inoltre il ritiro immediato della patente.