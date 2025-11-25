Mutui under 36: le agevolazioni vengono prorogate al 2027

Con un costo della vita sempre più elevato, oggi acquistare una casa per un giovane è spesso un sogno difficile da realizzare.

Secondo un’indagine pubblicata da il Sole 24 Ore, il 63% dei giovani tra i 18 e i 34 anni che attualmente vive in affitto non ha le risorse per acquistare un immobile. Le difficoltà di accesso al mercato immobiliare per i giovani dipendono da una serie di cause diverse: una su tutte, la tendenza dei contratti a tempo determinato, che rende più difficile ottenere un mutuo da parte delle banche.





Tuttavia, questo strumento rimane fondamentale per l’acquisto di una casa, tanto che nel 2023 il 76% delle famiglie italiane ha finanziato l’acquisto di un’abitazione con un mutuo.

Risulta quindi determinante conoscere le opportunità per accedere a un finanziamento sostenibile per le proprie finanze e sapere come individuare le proposte più in linea per le proprie esigenze, anche in tutti quei casi in cui si abbia già un mutuo e si abbia la necessità di individuare una soluzione con condizioni più favorevoli.

Le misure a sostegno dei giovani per l’acquisto della prima casa

Per facilitare l’accesso al credito da parte dei più giovani, il Governo ha confermato con la Legge di Bilancio 2025 la proroga del Fondo di Garanzia per la prima casa gestito da Consap, estendendone la validità fino al 31 dicembre 2027.

La misura prevede una garanzia statale fino all’80% dell’importo del mutuo per chi ha meno di 36 anni e un ISEE non superiore a 40.000 euro, rendendo più agevole ottenere un finanziamento anche in assenza di un capitale iniziale consistente.

Grazie a questa copertura, le banche sono più propense a concedere mutui a condizioni favorevoli, favorendo l’acquisto della prima abitazione da parte dei giovani. Le agevolazioni fiscali collegate alla misura originaria non sono invece state rinnovate.

Come scegliere il mutuo più adatto alle proprie esigenze

Scegliere il mutuo più adatto alle proprie esigenze è un passaggio fondamentale per acquistare una casa in modo consapevole e sostenibile. Tra le variabili da considerare ci sono il tasso di interesse (fisso o variabile), la durata del mutuo e l’importo delle rate mensili.

Il tasso fisso garantisce una rata costante per tutta la durata del mutuo, offrendo maggiore sicurezza e prevedibilità. Il tasso variabile, invece, può risultare più conveniente in alcuni periodi, ma comporta un maggiore rischio legato alle oscillazioni del mercato.

La durata del mutuo influisce direttamente sull’importo delle rate mensili: un finanziamento più lungo prevede rate più basse, ma comporta un costo complessivo maggiore. Al contrario, un mutuo più breve permette di risparmiare sugli interessi, ma richiede una maggiore capacità di rimborso mensile.

Per scegliere il mutuo più adatto alle proprie esigenze, è importante valutare attentamente la propria situazione economica e le proprie prospettive future. In questo modo, è possibile individuare la soluzione più sostenibile e coerente con i propri obiettivi.

La surroga: la soluzione per chi ha già un mutuo

La surroga del mutuo è un’operazione che permette di trasferire il proprio mutuo da una banca all’altra, modificando alcune condizioni contrattuali. Questo strumento è particolarmente utile per chi ha acceso un mutuo in passato e oggi desidera ottenere condizioni più favorevoli.

Tra le modifiche che è possibile apportare con una surroga ci sono la riduzione del tasso di interesse, l’allungamento o l’accorciamento della durata del mutuo e la modifica dell’importo delle rate mensili. In questo modo, è possibile adattare il mutuo alle proprie esigenze attuali e risparmiare sui costi complessivi del finanziamento.

La surroga del mutuo è un’operazione completamente gratuita per il cliente, in quanto tutte le spese sono a carico della nuova banca. Inoltre, non è previsto il pagamento di imposte o tasse aggiuntive, rendendo questa soluzione particolarmente vantaggiosa per chi desidera migliorare le condizioni del proprio mutuo senza sostenere costi extra.

Per valutare se una surroga è conveniente, è importante analizzare attentamente le condizioni proposte dalle diverse banche. Per farlo, è possibile rivolgersi a portali di comparazione come Facile.it, che permette di esaminare e mettere a confronto le migliori offerte del momento direttamente online, in modo semplice, veloce e gratuito, così da agevolare una scelta del tutto consapevole.

L’importanza di una pianificazione accurata

Che si tratti di richiedere un nuovo mutuo o di valutarne la surroga, ogni decisione legata al credito richiede una pianificazione accurata.

Il primo passo consiste nell’analizzare in modo realistico la propria situazione economica, tenendo conto non solo del reddito attuale, ma anche della stabilità lavorativa, delle spese ricorrenti e di eventuali imprevisti.

Anche la disponibilità di una riserva di liquidità può fare la differenza: per chi è in fase di acquisto, rappresenta un cuscinetto per affrontare spese notarili, tasse o imprevisti legati all’immobile. Per chi surroga, è un elemento utile per decidere se accorciare la durata del mutuo o abbassare la rata, mantenendo comunque un margine di sicurezza.

Infine, chi prevede cambiamenti futuri — come una nuova occupazione, un trasferimento o un ampliamento della famiglia — dovrebbe preferire soluzioni flessibili, ad esempio mutui che permettono l’estinzione anticipata o la rinegoziazione delle condizioni.

Pianificare con lucidità consente non solo di scegliere la formula più sostenibile, ma anche di affrontare con maggiore consapevolezza uno degli impegni finanziari più rilevanti nella vita di una persona.