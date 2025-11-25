Maltempo nel Lazio, allerta meteo con vento forte

Da ieri mattina è in vigore un’allerta meteo di tipo gialla in vigore almeno fino al pomeriggio di oggi.
Previste su varie zone del Lazio precipitazioni sparse, anche a carattere di rovescio o temporale. Sono colpite, seppur con diversa intensità, tutte le zone della regione. Il maltempo, in alcuni casi può essere accompagnato anche da rovesci di forte intensità, frequente attività elettrica e forti raffiche di vento.
Ma non solo. Nel pomeriggio di martedì, infatti, passata l’ondata di pioggia spazio al vento che, dai quadranti sud-occidentali, potrebbe trasformarsi anche a burrasca con possibili mareggiate lungo le coste esposte.