Costo trapianto capelli Turchia: vantaggi e realtà

Il trapianto di capelli oggi è uno degli interventi più richiesti nell’ambito dell’estetica, sia maschile che femminile. La perdita di capelli può influenzare non solo l’aspetto estetico, ma anche l‘autostima e l’immagine che si ha della propria persona. Per questo motivo molti pazienti decidono di affidarsi a specialisti internazionali e avere di nuovo la loro chioma e, conseguentemente, anche la loro autostima.

Le offerte a livello internazionale oggi sono numerose, ma la Turchia ha una richiesta sempre più crescente da parte dei pazienti. Infatti, il costo trapianto capelli Turchia è accessibile a più persone e permette anche di usufruire di tecnologie di alta qualità.





Il Dr. Levent Acar: considerato internazionalmente il più noto chirurgo per il trapianto di capelli in Turchia

Quanto costa un trapianto di capelli in Turchia?

Il costo trapianto capelli Turchia varia da caso in caso. Quello che sarà il prezzo del trapianto di capelli in Turchia viene definito in fase di preventivo e tale rimane senza costi aggiuntivi. Questo dipende da più fattori:

Ha incidenza il numero di unità follicolari da impiantare

La tecnica che si userà

Se vengono aggiunti altri trattamenti quali possono essere le cellule staminali o il PRP, per andare a ottimizzare lo stato di salute del cuoio capelluto

Prendendo, per esempio, il costo trapianto capelli in Turchia presso la Clinica Cosmedica di Istanbul, diretta dal dottor Levent Acar e operativa da oltre 16 anni con più di 20.000 interventi di successo alle spalle, il costo del trapianto parte da circa €2000 per un trattamento con la tecnica DHI.

Si può anche optare per pacchetti tutto incluso, che già comprendano il trasporto, l’hotel a 5 stelle e l’eventuale interprete: questi sgravano da ogni forma organizzativa il paziente, che potrà così vivere in modo più rilassato il suo intervento e senza impegno nell’organizzazione.

Un pacchetto tutto incluso in versione premium non supera i 6.000€, mentre altri paesi quali l’Italia, gli Stati Uniti ma anche la Germania hanno dei prezzi più elevati. Se una persona ha un tetto nel budget, dovrà o cambiare meta rispetto all’Italia e agli Stati Uniti o adattarsi a tecniche meno moderne quale la FUT. Il costo trapianto capelli in Turchia permette di avere qualità nel servizio e nella tecnologia utilizzata e, quindi, un vantaggio anche sulla su tutto il percorso e il risultato.

Perchè molti scelgono la Turchia oltre ai costi vantaggiosi

Clinica Cosmedica, una delle cliniche per trapianto di capelli in Turchia all’avanguardia

Il trapianto dei capelli in Turchia e, quindi, il turismo medico a esso legato sono iniziati da circa vent’anni e continuano a crescere esponenzialmente ogni anno. Infatti, le cliniche specializzate si occupano di numerosi clienti internazionali. Questo è dovuto al fatto che la Turchia offre prezzi vantaggiosi uniti a qualità, ma non solo. Ci sono altre varianti che fanno optare per scegliere questo paese.

Una fra tutte i pacchetti all inclusive già sopra menzionati. Questi creano un grosso vantaggio perché il diretto interessato viene risparmiato dallo stress di organizzare il viaggio e l’alloggio da far coincidere con le visite e intervento.

Le cliniche in Turchia, inoltre, danno molta importanza anche alla fase post operatoria. Infatti, una volta operato il paziente, viene seguito anche in tutta la fase post intervento, che implica eventuali cure farmacologiche, le routine da seguire, i suggerimenti e controlli che avvengono da remoto. La clinica accompagna il paziente nelle fasi post operatorie fino alla fine del percorso, che può essere dagli 8 ai 12 mesi successivi.

Il vantaggio è quello di essere seguiti dallo stesso staff medico, che ha eseguito l’intervento e far sì che il paziente non si senta abbandonato a sé stesso: qualunque dubbio la clinica è sempre presente nella assistenza post trapianto e avere un punto di riferimento è un aspetto da non sottovalutare.

Perché il trapianto di capelli in Turchia è più economico?

Molti si domandano come sia possibile che il costo trapianto capelli Turchia sia più basso fino al 70% rispetto ad altri paesi. Prima di tutto ci sono differenti fattori economici strutturali che caratterizzano il sistema sanitario turco privato e permettono di offrire questi costi ai pazienti. Si tenga anche conto che il costo della vita e il livello medio salariale in Turchia è leggermente più basso rispetto all’Europa occidentale.

A incidere sulle spese operative delle cliniche, che di conseguenza possono offrire delle tariffe più convenienti per gli interventi chirurgici, pur mantenendo degli standard di qualità, sono vari aspetti anche inerenti l’economia e la politica del paese stesso. La valuta locale, che è la lira turca, ha un valore più basso sia rispetto all’Euro che rispetto al Dollaro. Questo vuol dire che i pazienti che provengono da altri paesi, quali l’Europa occidentale o gli Stati Uniti, hanno dei vantaggi anche in termini di cambio. Aumenta di conseguenza il loro potere d’acquisto e fa sì che possano accedere a queste tecnologie avanzate a un costo interessante.

I vantaggi fiscali e gli incentivi dati dal governo turco per il turismo medico, incoraggiano le strutture private a investire in innovazione, formazione e qualità. Tutto ciò è andato a generare un circolo virtuoso, per cui si hanno sempre più pazienti internazionali e questo aumento implica miglioramento delle competenze, pur nell’ottica di prezzi calmierati.

Le tecnologie mediche all’avanguardia delle cliniche turche

Foto del prima e dopo un trapianto di capelli che dimostrano il risultato efficace di una clinica come Cosmedica

Ognuno di noi vuole il meglio, soprattutto quando si parla di salute e benessere. Tutto questo ancora di più se si tratta di un intervento e se si può accedere a una tecnologia avanzata con un prezzo interessante, come succede con il trapianto capelli Turchia. Le tecniche utilizzate dalle cliniche turche sono molto all’avanguardia: queste sono la FUE, la DHI e la DHI Sapphire, che aiutano ad avere dei risultati naturali e dei tempi di recupero più rapidi.

Le differenze tra queste metodologie non sono solo nei costi, ma anche nelle applicazioni soprattutto in fase di impianto dei follicoli. La tecnica FUE(Follicular Unit Extraction) avviene in due fasi: l’estrazione e l’impianto del follicolo vengono effettuate con un micro punch. Viene poi praticata l’apertura dei canali e l’inserimento dei follicoli. Il vantaggio è che questa è una metodologia collaudata e precisa. Il suo limite è il fatto che l’esecuzione è leggermente più lunga e c’è una percentuale (seppur bassa) di perdita di vitalità per alcuni innesti.

La tecnica DHI è un’evoluzione della FUE, ma il tutto avviene in un solo passaggio: si utilizza un dispositivo chiamato implanter pen o Choi pen, che inserisce direttamente il follicolo nel cuoio capelluto. Non bisogna aprire i canali prima, questo vuol dire che le unità follicolari rimangono fuori dal corpo per un tempo minore. Si riesce a controllare con maggiore precisione la direzione, l’angolo e la profondità di ogni cappello impiantato. Questa tipologia di intervento è molto più rapida e maggiore è la sopravvivenza di follicoli. Bisogna però che venga effettuata da un chirurgo esperto per avere un risultato ottimale.

La DHI Sapphire è l’evoluzione della DHI per cui si usano lame in zaffiro, un materiale che, secondo il dottor Levent Acar (specialista in questa tecnica) della clinica Cosmedica, crea ancora meno impatto sul cuoio capelluto.

Conclusione: qualità, risparmio e fiducia

Scegliere di sottoporsi a un trapianto vuol dire optare per delle tecniche avanzate. Il punto di partenza è scegliere di voler fare un percorso per riavere la propria folta chioma, che incide sia a livello di benessere, ma anche di autostima: questa è la strada che può portare a una soluzione definitiva e le testimonianze trapianto di capelli prima e dopo, che si trovano sui siti web delle cliniche turche, ne sono una chiara dimostrazione.