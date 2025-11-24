Pena definitiva per rapina e lesioni, un arresto ad Aprilia

Nella giornata di domenica i carabinieri della Stazione di Aprilia hanno tratto in arresto un cittadino indiano di 33 anni domiciliato in città.

L’uomo è stato raggiunto da un ordine per la carcerazione emesso dall’Ufficio esecuzioni penali del Tribunale ordinario di Latina, dovendo espiare la pena di 3 anni e 4 mesi di reclusione, poiché riconosciuto colpevole del reato di rapina e lesioni personali, commessi nell’ottobre del 2019.





L’arrestato, espletate le formalità di rito, è stato ristretto presso la casa circondariale del capoluogo, a disposizione dell’autorità giudiziaria mandante.