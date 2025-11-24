Furto d’auto a Sperlonga, denunciati padre e figlio

Nella giornata di domenica, a conclusione di una specifica attività investigativa, i Carabinieri della Stazione di Sperlonga hanno deferito, in stato di libertà, padre e figlio di 54 e 36 anni. Residenti rispettivamente a Mondragone e a Formia, ed entrambi già noti alle forze di polizia, sono accusati del reato di furto aggravato.

In seguito a una querela presentata lo scorso 5 novembre da un 43enne sperlongano al quale era stata rubata l’automobile, i carabinieri hanno avviato un’indagine che, in tempo brevi, ha permesso di identificare gli indagati quali autori del reato anche grazie alla visione delle immagini di videosorveglianza del posto.





Nell’ambito di una perquisizione domiciliare delegata dall’autorità giudiziaria, i militari dell’Arma hanno rinvenuto la macchina rubata all’interno della residenza del 54enne, per poi sottoporla a sequestro penale in attesa della restituzione all’avente diritto.