Bomba in viale Kennedy, ancora un’intimidazione a Latina. Il sindaco: “Serve impegno comune”

Ancora una bomba esplosa nella notte di Latina. La scia di terrore è ripresa sabato sera con un ordigno deflagrato alle 22.42 ai piedi di una palazzina, uno scenario simile a quello degli altri attentati degli ultimi mesi.

Questa volta, a finire nel mirino è stata una palazzina Ater al civico 203 di viale Kennedy. Uno stabile di sette piani che, scattato l’allarme, è stato evacuato precauzionalmente facendo uscire le ventotto famiglie che vi risiedono, compresi anziani e soggetti disabili con problemi di deambulazione.





La bomba è stata piazzata nell’androne, pesantemente danneggiato allo stesso modo di alcune auto parcheggiate nelle vicinanze. Oltre a diverse ambulanze, sul posto si sono precipitati vigili del fuoco, carabinieri e poliziotti, ai quali si è aggiunta anche la procuratrice facente funzioni Luigia Spinelli. Secondo le prime ricostruzioni, ad agire sarebbero stati due uomini vestiti di scuro e con i volti travisati, visti allontanarsi in fretta e furia in concomitanza con l’esplosione.

“Sono profondamente turbata per quest’ultimo episodio”, il commento del sindaco del capoluogo, Matilde Celentano. “Ho seguito la vicenda fino a notte tardi, assicurandomi che non vi fossero feriti e che gli inquilini potessero tornare nei loro alloggi, attraverso la presenza sul posto del vice sindaco Massimiliano Carnevale, del direttore generale del Comune Agostino Marcheselli, della vice comandante della polizia locale Sabrina Brancato e del capo della mia segreteria Stefano Gori. Ringrazio polizia, carabinieri, vigili del fuoco, il personale del 118 e del pronto intervento sociale, attivato attraverso in nostri uffici, per il tempestivo intervento”.

Il caso è stato approfondito domenica mattina, nel corso del Comitato per l’ordine e la sicurezza pubblica indetto dal Prefetto Vittoria Ciaramella, al quale il sindaco ha preso parte insieme al vicecommissario aggiunto della polizia locale Vincenzo Porrello.

“Al termine della riunione – prosegue Celentano – mi sono recata in viale Kennedy per esprimere vicinanza alle numerose famiglie oneste che vivono nel condominio che è stato oggetto dell’attentato dinamitardo. Una bomba carta che ha provocato danni all’edificio e ad alcune vetture parcheggiate. Fortunatamente non ci sono stati feriti, ma è evidente che l’episodio ha scosso profondamente molti inquilini, persone oneste che non vanno lasciate sole. Il nostro impegno è per una battaglia di legalità. Non è ammissibile che nella nostra città si vivano notti di terrore. Serve un impegno comune; ciascuno faccia la sua parte, agendo per il bene collettivo. Latina ha dimostrato, nel corso della sua giovane storia, di essere una città resiliente. Ce la faremo anche questa volta, tutti insieme, con l’aiuto delle istituzioni, delle forze dell’ordine e dello Stato. Come amministrazione stiamo facendo il possibile per il potenziamento del sistema di videosorveglianza comunale. Proprio sabato la Regione ci ha confermato il contributo di 500mila euro e stiamo lavorando a stretto contatto con il Prefetto e con i vertici provinciali delle forze dell’ordine per definire i punti più idonei in cui installare le nuove telecamere”.