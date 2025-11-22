Il braccialetto elettronico dà l’allarme, a Fondi arrestato un uomo indagato per maltrattamenti in famiglia

Nel pomeriggio di venerdì i carabinieri della Tenenza di Fondi hanno tratto in arresto, in flagranza di reato, un 49enne del posto, già noto alle forze di polizia. A suo carico l’accusa di aver violato gli obblighi del divieto di avvicinamento alla parte offesa, considerata vittima di maltrattamenti in famiglia.

I militari del comandante Alessandro Ragni sono intervenuti a seguito dell’attivazione dell’allarme del dispositivo del braccialetto elettronico che segnalava l’avvicinamento dell’indagato alla presunta vittima, prontamente rilevato dalla centrale operativa dei carabinieri del Comando di Latina.





I carabinieri sono arrivati dopo pochi minuti, riscontrando l’effettiva presenza del 49enne, che si trovava nei pressi dell’abitazione della figlia e del genero, luogo dal quale si sarebbe invece dovuto tenere a distanza di almeno 500 metri. Pertanto, avendo riscontrato la violazione delle prescrizioni di cui al provvedimento adottato dall’autorità giudiziaria, il 49enne è stato arrestato.

Espletate le formalità di rito, in attesa dell’udienza di convalida dell’arresto, l’uomo è stato trattenuto presso le camere di sicurezza della Tenenza.