VIDEO – Rapinano in un bar, poi i malviventi si schiantano contro il guardrail

Nella notte tra giovedì e venerdì, a Sezze, i carabinieri della Stazione locale e i colleghi della Sezione Radiomobile della Compagnia di Latina hanno tratto in arresto, in flagranza di reato, due uomini di 29 e 52 anni. Entrambi residenti nella provincia di Latina, sono ritenuti gravemente indiziati di aver commesso una rapina a mano armata in un bar setino.

Secondo quanto ricostruito dai militari dell’Arma attraverso le prime testimonianze e le immagini di videosorveglianza, il 29enne, armato di pistola e con il volto travisato, ha fatto irruzione nel locale minacciando i presenti, per poi sottrarre circa 4000 euro in contanti e alcuni ticket per le slot machine. Ad attenderlo all’esterno, su un motociclo, vi sarebbe stato il 52enne.





Stando alle ricostruzioni, nel fuggire i due hanno perso il controllo del mezzo a causa dell’alta velocità, finendo per impattare autonomamente contro un guardrail. Un incidente che però non li ha fermati, dato che hanno tentato di proseguire la fuga a piedi nelle campagne circostanti, fino alle vicinanze della stazione ferroviaria, dove sono stati intercettati e bloccati dai carabinieri.

Pertanto, i due indagati sono stati arrestati per il reato di rapina aggravata. A seguito delle lesioni riportate, il 27enne è stato trasportato presso l’ospedale di Latina per le cure del caso. Dopo le formalità di rito, gli arrestati saranno associati alla casa circondariale di Latina, a disposizione dell’autorità giudiziaria.