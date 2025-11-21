Operazione San Magno, in Appello tre condanne in meno: due assoluzioni e una prescrizione

Tre condanne in meno. Giovedì la prima sezione della Corte di Appello di Roma ha ribaltato il giudizio di primo grado del Tribunale di Latina, risalente al luglio del 2022, nei confronti di tre degli imputati nel procedimento scaturito dall’operazione San Magno, scattata nel 2012 sotto la direzione dell’Antimafia capitolina. Un’inchiesta contro un’organizzazione armata con base a Fondi e dedita al traffico di droga, in particolare cocaina. Trentacinque, gli arresti effettuati all’epoca.

Ora, in Appello, in accoglimento dei ricorsi presentati dall’avvocato Giulio Mastrobattista, ecco due assoluzioni e una prescrizione. Il 40enne Simone Luigi Di Gregorio e il 64enne Maurizio Papa – entrambi fondani – sono stati assolti dall’accusa di associazione a delinquere finalizzata al narcotraffico, mentre per la medesima contestazione il napoletano Raffaele Sensitivo è andato incontro alla prescrizione, conseguente alla riqualificazione del reato di spaccio, inquadrato come di lieve entità.





In primo grado, il Tribunale di Latina aveva condannato Di Gregorio a 6 anni di carcere e al pagamento di 30mila euro di multa, Papa a 10 anni e 6 mesi, Sensitivo a 6 anni e 6 mesi più 35mila euro di sanzione. Per i giudici, Papa era un corriere della droga, Di Gregorio e Sensitivo pusher interni al gruppo capeggiato dai fratelli Alfiero e Carlo Zizzo.