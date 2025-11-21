Maltrattamenti in famiglia, minacce e danneggiamento: giovane arrestato

Nella serata di giovedì, ad Aprilia, la polizia ha arrestato un 27enne, indiziato dei reati di maltrattamenti in famiglia, minacce e danneggiamento.

In seguito a numerose segnalazioni pervenute al numero unico di emergenza 112, che riferivano della presenza di un giovane in forte stato di agitazione intento a danneggiare un portone condominiale, i poliziotti del Commissariato locale sono intervenuti presso un complesso residenziale.





Gli agenti hanno immediatamente individuato il soggetto, che presentava una lieve ferita alla mano e dichiarava di aver sfondato il portone d’ingresso dello stabile con l’intento di raggiungere l’abitazione familiare e “cacciare di casa” uno dei genitori.

Dagli accertamenti successivi, è emerso che poco prima il giovane era stato dimesso dal pronto soccorso, dove era stato accompagnato per un episodio di agitazione verificatosi la sera precedente. Una volta raggiunta l’abitazione familiare, avrebbe minacciato il genitore di morte, usando un mattone per infrangere la vetrata del portone condominiale, accedere all’interno e successivamente tentare di sfondare la porta dell’appartamento con violenza.

La vittima ha riferito agli operatori di temere per la propria incolumità, segnalando inoltre episodi pregressi di comportamenti aggressivi e danneggiamenti compiuti dal figlio nei giorni antecedenti.

Durante l’intervento, il giovane ha continuato a proferire minacce nei confronti del genitore, dichiarando anche agli agenti l’intenzione di tornare nell’abitazione una volta andati via.

Informato il pubblico ministero di turno della Procura della Repubblica di Latina, è stato disposto l’arresto per maltrattamenti in famiglia, minacce gravi e danneggiamento, con accompagnamento presso la casa circondariale di Latina in attesa di convalida.