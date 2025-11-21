Maltrattamenti e botte all’ex compagno, anziana in carcere

Nella giornata di giovedì i carabinieri della Stazione di Aprilia hanno arrestato una cittadina brasiliana di 73 anni, già nota alle forze di polizia.

L’anziana è stata raggiunta da un ordine per la carcerazione emesso dalla Procura della Repubblica presso il Tribunale ordinario di Latina – Ufficio Esecuzioni Penali, dovendo espiare la pena di 3 anni e 4 mesi di reclusione.





Era stata infatti riconosciuta colpevole di lesioni personali e maltrattamenti contro l’ex compagno, un uomo di 70 anni, reati commessi tra il 2019 e il 2021 ad Aprilia.

Espletate le formalità di rito, la donna arrestata è stata associata alla casa circondariale Rebibbia di Roma, a disposizione dell’autorità giudiziaria mandante.