Evasione fiscale, assolti in Appello due imprenditori di Ventotene

La Corte di Appello di Roma ha assolto, con la formula più ampia, i due imprenditori di Ventotene in precedenza condannati ad un anno di reclusione dal Tribunale di Cassino per aver occultato, al fine di evadere le imposte dirette, le scritture contabili della loro società.

La prima sezione della Corte di Appello ha definito la vicenda prendendo atto della esistenza di buona parte della documentazione e considerando giustificata l’assenza di altra parte delle scritture contabili, andate perse a seguito di una violenta mareggiata dell’ottobre 2012 – ritualmente provata in giudizio dagli avvocati Marco Sepe e Pasquale Di Gabriele, difensori dei due imputati – che aveva colpito il gabbiotto-ufficio sul pontile del porto di Ventotene, sede della società in questione.





I motivi di appello avevano valorizzato anche le risultanze della consulenza tecnica del commercialista di parte. Nessuna intenzione da parte degli imprenditori, pertanto, di evadere l’Iva e nessun occultamento volontario, sottolinea la difesa.