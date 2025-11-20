Un trittico d’autore al teatro di Fondi

La programmazione del teatro Città di Fondi “Nino Canale”, dopo il sold out della stagione in abbonamento, si arricchisce di nuovi spettacoli per l’inizio del 2026.
Solo nei giorni scorsi, Comune e ATCL avevano annunciato due repliche del musical “Forza Venite Gente” il prossimo 20 dicembre.
Ieri, invece, tre date con rispettivi spettacoli per arricchire l’offerta nel nuovo anno e aprire i battenti anche per chi non ha fatto in tempo a fare l’abbonamento:
L’11 febbraio alle 21, sarà la volta della commedia “L’Arte della Truffa” di Biagio Izzo. Il 20 marzo, invece, sempre in serata, toccherà a Maurizio Battista calpestare il palcoscenico del nuovo teatro. Infine, ma non certo da ultimo, arriva nella struttura di piazza Rodari il primo concerto con Michele Zarrillo.
Biglietti in vendita già da oggi su Ticketone.