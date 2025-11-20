Pioggia nella giornata di oggi, torna l’allerta gialla

Pioggia e maltempo, ma soprattutto allerta gialla per la giornata di oggi giovedì 20 novembre.
Le precipitazioni sparse anche a carattere di rovescio o temporale sono previsti soprattutto sui settori centro-meridionali con quantitativi puntualmente moderati.
A rilanciare l’allerta in cui rientra anche il territorio pontino la Regione Lazio. Anche le successive giornate potrebbero essere caratterizzate dal maltempo. Il fine settimana, infatti, si preannuncia piovoso, seppur con schiarite. Spiragli di bel tempo nel pomeriggio di sabato e, forse, nella giornata di domenica.
A inizio della prossima settimana, però, non si esclude una nuova ondata di maltempo che potrebbe essere anche intensa.