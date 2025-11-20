Incidente autonomo, scatta la denuncia perché in stato di ebbrezza

La Polizia di stato di Aprilia ha denunciato in stato di libertà un cittadino rumeno, classe 1991, che nelle scorse settimane era rimasto coinvolto in un incidente autonomo nei pressi del centro cittadino di Aprilia.

Giunti sul posto, i poliziotti del Commissariato contattati dal personale sanitario per gli accertamenti del caso, avevano constatato gravi danni veicolo coinvolto. Dalla ricostruzione della dinamica era è emerso che il conducente aveva perso il controllo dell’auto, terminando la corsa contro un albero posto oltre il margine stradale.





In seguito al sinistro l’uomo era stato trasportato in ospedale in codice rosso e come da normativa di riferimento, si era proceduto agli accertamenti urgenti volti a verificare lo stato del soggetto.

Gli accertamenti alcolemici, disposti nell’immediatezza, hanno evidenziato un valore di 2.90 di gran lunga superiore al limite massimo consentito circostanza che presumibilmente ha provocato la perdita di controllo della vettura e il successivo schianto.

A seguito degli esiti, l’automobilista è stato denunciato in stato di libertà per guida in stato di ebbrezza ai sensi dell’art. 186 del Codice della Strada con contestuale ritiro della patente di guida.

L’intervento conferma l’impegno costante della Polizia di Stato nel contrasto alla guida in stato di ebbrezza e nella tutela della sicurezza stradale.