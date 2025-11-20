Fugge all’alt dei carabinieri, si ribalta con l’auto e viene elitrasportato

Un 27enne del posto già noto alle forze dell’ordine, ieri pomeriggio è stato denunciato a piede libero per il reato di resistenza a pubblico ufficiale. Nello specifico, il giovane, mentre si trovava a bordo di un’automobile avrebbe deliberatamente deciso di non fermarsi all’alt imposto da una pattuglia del posto facendo scaturire un inseguimento durato oltre dieci minuti e costringendo gli stessi militari a manovre molto pericolose per tentare di evitare problemi alla circolazione.

Solo dopo circa 15 chilometri, alla vista di un’altra auto dei carabinieri proveniente dalla strada opposta, questi avrebbe perso il controllo dell’auto finendo in un canale. Sono stati gli stessi carabinieri a prestare i primi soccorsi. Sul posto anche gli uomini del 118 e persino l’eliambulanza, in quanto il 27enne è stato elitrasportato al San Camillo di Roma.





Per lui, comunque, è scattata la denuncia a piede libero.