A Sambucci (FdI) la presidenza delle Attività produttive del Lazio

Vittorio Sambucci, del gruppo Fratelli d’Italia, è il nuovo presidente della commissione Sviluppo economico e attività produttive, start-up, commercio, artigianato, industria, tutela dei consumatori, ricerca e innovazione del Consiglio regionale. Sostituisce il dimissionario Enrico Tiero, anche lui Fdi.

E’ stato eletto con cinque voti, due le schede bianche. “Ringrazio tutti per questo incarico – ha dichiarato subito dopo l’elezione – spero di poter essere un valore aggiunto e di lavorare con spirito di collaborazione”.





51 anni, eletto nella lista provinciale di Latina, è un imprenditore agricolo, è stato consigliere comunale e vicesindaco di Cisterna di Latina.