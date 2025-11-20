55enne minacciato con un coltello: arrestato un 46enne

Intervento rapido dei Carabinieri di Aprilia nella giornata di martedì, dopo la richiesta di aiuto di un 55enne romano che aveva appena subito una rapina in pieno centro.

Secondo la prima ricostruzione, l’uomo sarebbe stato avvicinato da un conoscente che, brandendo un coltello, lo avrebbe costretto a salire sulla propria auto. Una volta a bordo, il 46enne – disoccupato e già noto alle forze dell’ordine – gli avrebbe sottratto il telefono e i documenti, impedendogli di allontanarsi. La vittima è poi riuscita a scappare e a contattare il 112.





Le indicazioni fornite hanno permesso ai militari di rintracciare rapidamente il sospettato nella sua abitazione. Durante la perquisizione sono stati recuperati sia gli effetti personali sottratti sia il coltello utilizzato per la minaccia.

L’uomo è stato arrestato e posto ai domiciliari in attesa della convalida. Deve rispondere oltre che di rapina anche di sequestro di persona.