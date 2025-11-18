Vittime della strada, l’anfiteatro di Fondi illuminato da 2400 candele

Un fine settimana dedicato alla prevenzione e alla consapevolezza, culminato con un colpo d’occhio suggestivo: oltre 2400 fiammelle hanno riempito il teatro all’aperto di Fondi, creando un grande mosaico luminoso pensato per ricordare chi ha perso la vita sulla strada e, allo stesso tempo, celebrare il valore dell’esistenza.

L’iniziativa, ospitata domenica in occasione della Giornata nazionale per le vittime degli incidenti stradali, rientrava nel programma della seconda edizione dell’evento promosso dall’associazione “Il Dono di Davide”. I volontari, da sempre impegnati in progetti di educazione alla sicurezza e nella diffusione della cultura della donazione degli organi, hanno trasformato il luogo in un simbolico spazio di riflessione collettiva.





«È stato uno spettacolo ricco di emozioni, bellezza, amore. Un abbraccio collettivo», dice la presidente Shana Parisella. «Oltre alle istituzioni, alle altre associazioni e a tutti coloro che hanno contribuito alla buona riuscita dell’evento, ringrazio davvero di cuore i familiari delle vittime della strada che hanno partecipato e credono nella bontà di quest’iniziativa. Avrei voluto essere l’unica a prendervi parte, ma purtroppo certi drammi continuano ogni giorno. Non se ne può più. Ed ecco l’importanza della prevenzione, dell’informazione e dell’educazione alla sicurezza stradale».