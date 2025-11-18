Slow Food Terracina racconta il gusto tra memoria, territorio e nuove sfide

Al Festival GASTRONOMICA 2025 tre convegni per esplorare il vino che si reinventa, l’olivo che resiste e il gusto che si racconta online

In occasione del Festival del Gusto GASTRONOMICA 2025, l’Associazione Slow Food Terracina APS propone un percorso di approfondimento che intreccia cultura, ricerca e territorio.





Tre convegni aperti al pubblico affrontano temi diversi ma complementari: l’innovazione enologica, le radici agricole locali e la trasformazione della comunicazione gastronomica.

Un invito a riflettere su come cambiano i saperi del gusto e il rapporto tra chi produce, chi racconta e chi assapora. Il Presidente della Condotta Angela Incoronato ci ricorda che: “Solo conoscendo si può scegliere con consapevolezza. La curiosità è il primo passo della conoscenza.”

Rewine: il vino che si reinventa

Martedì 18 novembre 2025 – ore 17:00 presso

Ristorante La Capannina – Via Appia snc, Terracina

Il primo appuntamento, “Rewine: il vino che si reinventa”, è dedicato ai vini a basso contenuto alcolico e dealcolati, con un focus tecnico e scientifico curato da Slow Food Terracina.

Protagonisti il Dr. Matthias Schmitt e il Dr. Lorenzo Italiano dell’Università di Geisenheim (Germania), tra i principali centri europei di ricerca in enologia.

Moderati da Danilo Mastracco e Paolo Santoro, i relatori guideranno un confronto sull’innovazione tecnologica, le prospettive del mercato e la sostenibilità produttiva, seguito da una degustazione comparata coperta di Riesling tradizionali e dealcolati.

L’Oliveto di Monte Leano

Sabato 22 novembre 2025 – ore 17:00 presso:

Ex Chiesa di San Domenico, Terracina

Il secondo convegno, “L’Oliveto di Monte Leano – L’olivo e l’olio di Terracina: dalle radici storiche alle prospettive future”, è un viaggio tra storia, agricoltura e cultura del gusto, ispirato all’articolo “L’Oliveto di Monte Leano” di Edoardo Tosti-Croce (1941).

Dal mondo romano alla bonifica del Novecento, la tavola rotonda ripercorre il legame tra Terracina e il suo paesaggio olivicolo, con particolare attenzione alla cultivar Itrana, simbolo identitario del territorio.

Intervengono Venceslao Grossi (Archeoclub Terracina) e Stefano Asaro (Guida agli Extravergini Slow Food Lazio), moderati da Danilo Mastracco e Paolo Santoro.

A conclusione, una degustazione guidata di olio extravergine cultivar Itrana offrirà il racconto in forma sensoriale.

Chi decide il gusto?

Sabato 6 dicembre 2025 – ore 17:00 presso:

Ex Chiesa di San Domenico, Terracina

A chi appartiene oggi il “potere del gusto”? La tavola rotonda “Chi decide il gusto? Dal potere delle guide alle recensioni online” esplora le nuove dinamiche della reputazione gastronomica nell’era digitale.

Dalle guide cartacee alle recensioni web, il dibattito analizzerà come cambia la mediazione tra ristoratori e pubblico, e come si costruiscono oggi fiducia, identità e credibilità nel mondo della ristorazione.

Un confronto aperto che invita a riflettere sulla responsabilità condivisa della comunicazione gastronomica e sul valore della conoscenza come strumento di libertà di scelta.

Un invito alla partecipazione consapevole

Con questi tre appuntamenti, Slow Food Terracina rinnova il proprio impegno nel promuovere un dialogo continuo tra territorio, cultura e sostenibilità, confermando il suo ruolo di punto di riferimento nella divulgazione di una nuova consapevolezza alimentare.

Tutti gli incontri sono a ingresso gratuito e si svolgono nell’ambito del Festival GASTRONOMICA 2025 – Festival del Gusto di Terracina.

Info e prenotazioni degustazioni:

🌐 festivalgastronomica.it