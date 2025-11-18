Rissa tra stranieri sul bus, spunta un coltello

Nel primo pomeriggio ieri i carabinieri di Sezze sono intervenuti presso la fermata degli autobus in via Roccagorga, dove, poco prima, sull’autobus di linea Priverno-Latina, un 32enne pachistano, regolare sul territorio nazionale, avrebbe avuto un diverbio con un soggetto, anch’egli straniero, avvenuto per futili motivi, che lo avrebbe aggredito, attingendolo con un coltello alla gamba destra e alla mano sinistra.

Gli elementi raccolti nell’ambito degli accertamenti preliminarmente condotti, hanno consentito ai militari operanti di avviare le ricerche dell’aggressore, nell’ambito delle quali, poco dopo, in località Sezze Scalo, hanno permesso di individuare un diciannovenne di origine tunisina. I successivi accertamenti compiuti dagli investigatori, nell’ambito delle indagini coordinate dalla Procura della Repubblica presso il Tribunale di Latina, hanno permesso di documentare gravi indizi di colpevolezza nei confronti del predetto, che, pertanto, è stato arrestato per lesioni personali aggravate.





A seguito dell’accaduto, l’uomo aggredito è stato trasportato presso il pronto soccorso dell’ospedale “Santa Maria Goretti” di Latina, dove sottoposto alle cure e agli accertamenti del caso, all’esito dei quali, per le lesioni riportate, è stato giudicato guaribile in 15 giorni.

L’indagato è stato accompagnato presso la propria abitazione, ove è stato sottoposto agli arresti domiciliari, a disposizione dell’Autorità Giudiziaria, in attesa dell’Udienza di convalida dell’arresto con rito direttissimo.