Raffica di furti in casa nel sud pontino

Torna l’incubo dei furti in abitazione in alcuni centri del sud della provincia. Negli ultimi giorni sono aumentate le segnalazioni di intrusioni e tentativi di effrazione tra Fondi, Itri e Formia, facendo temere che più gruppi di ladri siano tornati a colpire la zona.

A differenza del passato, quando i malviventi agivano soprattutto in campagna o in aree isolate, molti colpi sono stati messi a segno in pieno giorno o nelle prime ore della sera, e persino in quartieri centrali. Una presenza sfuggente, che nessuno sembra riuscire a intercettare.





Sui social circolano numerosi video e fotogrammi ripresi da telecamere private: immagini spesso poco nitide, ma sufficienti a confermare i tentativi di intrusione e il nervosismo crescente tra i residenti.

Nonostante in passato forze dell’ordine e amministrazioni avessero ridimensionato l’allarme, assicurando che il fenomeno non fosse più grave che in altri periodi, nei comuni del sud pontino cresce la sensazione di essere di nuovo nel mirino. Da più parti si chiede un rafforzamento dei controlli e un’attenzione mediatica costante per scoraggiare i malintenzionati.

Intanto, gli investigatori ricordano che ogni episodio deve essere denunciato: solo così è possibile avviare indagini efficaci e risalire ai responsabili.