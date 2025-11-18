Arrestati a Casablanca, due latitanti ricercati dal 2024 

Due latitanti italiani, Patrizio Forniti e Monica Montenero, sono stati arrestati il 14 novembre 2025 a Casablanca dalla Gendarmeria Reale del Marocco. I due erano irreperibili dal 3 luglio 2024, dopo essersi sottratti all’esecuzione dell’ordinanza di custodia cautelare emessa dal Tribunale di Roma nell’ambito del filone apriliano dell’inchiesta “Assedio”, condotta dal Centro Operativo della Direzione Investigativa Antimafia (DIA) di Roma con il supporto dell’Arma dei carabinieri territoriale.

L’indagine, che aveva portato all’arresto di 25 persone e allo scioglimento del Comune di Aprilia per infiltrazioni mafiose, individuava proprio Forniti come capo dell’organizzazione criminale a lui riconducibile. Per questo motivo l’uomo era inserito nella lista dei “latitanti pericolosi”.





Al momento dell’arresto, Forniti e Montenero erano in possesso di passaporti svizzeri falsi. La Direzione Distrettuale Antimafia (DDA) di Roma ha già avviato le procedure per l’estradizione della coppia, che sarà riportata in Italia per rispondere delle accuse.

Le operazioni internazionali di localizzazione e cattura sono state rese possibili grazie al coordinamento del Servizio per la Cooperazione Internazionale di Polizia della Direzione Centrale della Polizia Criminale, nell’ambito del progetto I-CAN, e alla collaborazione dell’Esperto per la sicurezza dell’Ambasciata d’Italia a Rabat, in rappresentanza della Direzione Centrale per i Servizi Antidroga.

Le autorità italiane sottolineano come l’arresto rappresenti un significativo passo avanti nella lotta alle organizzazioni criminali radicate nel territorio pontino e attive oltre i confini nazionali.