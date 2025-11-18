Allerta gialla, pioggia e temporali previsti per oggi

Maltempo sulle zone sud e interne del Lazio per la giornata di oggi, almeno fino al primo pomeriggio. È quanto previsto dal bollettino della Regione Lazio emesso nella giornata di ieri e che parla di previsioni con precipitazioni da sparse a diffuse anche a carattere di rovescio o temporale. I settori più colpiti saranno quelli centro meridionali, in altre parole, dalla capitale fino al sud della provincia pontina.

Domani potrebbe trattarsi dell’unica giornata senza pioggia della settimana. Con l’aria fredda che arriva sulle regioni mediterranee, infatti, la pioggia sembra garantita quasi tutti i giorni. Giovedì giornata da piogge di moderata intensità. La situazione potrebbe essere simile anche venerdì e sabato. Forse, ma il condizionale è d’obbligo vista anche l’incertezza temporale, la situazione potrebbe tendere a migliorare solo domenica.



