Truffe, l’allerta della Regione Lazio: “Attenzione a sms su finte comunicazioni sanitarie urgenti”

Alcuni cittadini del Lazio hanno ricevuto messaggi telefonici che invitano a contattare con urgenza gli uffici della Azienda sanitaria locale per “comunicazioni che la riguardano, al numero 89349475”. La Regione Lazio esorta i cittadini a “non richiamare i numeri telefonici indicati sui messaggi, poiché si tratta di un tentativo di truffa“.
La Regione Lazio, inoltre, invita i cittadini a non fornire dati personali, o sensibili, e a segnalare tempestivamente i numeri sospetti alle autorità competenti.
Le comunicazioni ufficiali da parte delle Asl del Servizio sanitario regionale, infatti, arrivano solo tramite numeri fissi con prefisso regionale o messaggi che riportano chiaramente tutti i riferimenti istituzionali, che possono essere verificati sul portale www.salutelazio.it.