Terracina, tavolino di un bar a fuoco nella notte. Indagano i carabinieri

A Terracina, nella notte tra sabato e domenica, intorno all’una, a seguito di una segnalazione pervenuta al 112 i carabinieri della Stazione locale sono intervenuti per un incendio nei pressi di un bar. Poco prima, davanti al locale si era sviluppato un rogo che aveva interessato un tavolo in pvc collocato all’esterno.

Le fiamme, che hanno annerito anche una parte del porticato antistante e una parte della vetrata, sono state domate dai vigili del fuoco del distaccamento locale.





Gli accertamenti condotti preliminarmente hanno consentito di escludere che l’accaduto sia da ricondurre ad un atto intimidatorio. Tuttavia, le indagini dei carabinieri proseguono al fine di accertare le cause dell’accaduto e identificare i responsabili.