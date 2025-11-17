Fabiani-Jumbo Basket Formia, accordo di collaborazione con la Virtus GVM Roma 1960

La storica via Appia, la Regina Viarum, continua a essere un ponte di collegamento e progresso anche nello sport. È lungo questo antico tracciato che prende forma il nuovo accordo di collaborazione tra la Virtus GVM Roma 1960 e la Fabiani-Jumbo Basket Formia.

L’intesa appena siglata prevede una collaborazione sul piano tecnico e informativo, con l’obiettivo di creare sinergie utili allo sviluppo dei rispettivi settori giovanili, allo scambio di competenze e alla valorizzazione dei talenti del territorio. Un passo che conferma la volontà delle società di contribuire alla crescita del basket laziale attraverso una rete sempre più solida e strutturata.





La Virtus GVM Roma 1960 rappresenta un progetto costruito nel tempo per colmare un vuoto e restituire alla Capitale un punto di riferimento cestistico ambizioso. Fondata nel 1952, la Pallacanestro Fabiani Formia porta con sé oltre settant’anni di impegno, comunità e tradizione sportiva. A completare il quadro è la Jumbo Basket Formia, protagonista nel campionato di Divisione Regionale 1 Lazio.

1 di 3

L’accordo tra Virtus Roma e Fabiani–Jumbo Basket Formia non è soltanto un’intesa sportiva, fanno sapere i promotori, ma un segnale di fiducia nel futuro del basket laziale.

Un equilibrio tra storia e innovazione, tra radici profonde e nuovi orizzonti, che promette di dare vita a iniziative condivise, nuove opportunità per i giovani e una presenza più forte sul territorio. La via Appia continua a unire: questa volta, lo fa attraverso il basket.