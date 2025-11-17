Donna perseguitata e costretta a chiudersi in casa, 52enne arrestato per stalking a Fondi

Nella tarda serata di domenica i carabinieri della Tenenza di Fondi hanno arrestato – in differita – un 52enne del posto. Già noto alle forze di polizia, è accusato del reato di atti persecutori.

A seguito di querela sporta da una donna di 27 anni, i militari del comandante Alessandro Ragni hanno avviato indagini che, attraverso la visione dei filmati di sistemi di videosorveglianza, hanno permesso di riscontrare quanto denunciato. Ma soprattutto come l’indagato avesse pedinato la donna, per tutta la giornata di domenica, costringendola a rinchiudersi in casa.





“Tali elementi, uniti agli esiti di ulteriori approfondimenti eseguiti attraverso la disamina di dati forniti dalla querelante, quali i numerosi tentativi di chiamata o scritti anche dal tenore minatorio, hanno permesso di documentare gravi indizi di colpevolezza a carico dell’indagato che, pertanto, è stato arrestato”, spiega il Comando provinciale dell’Arma.

Espletate le formalità di rito, in attesa della convalida dell’arresto con rito direttissimo su disposizione dell’autorità giudiziaria il 52enne è stato condotto presso la propria abitazione in regime degli arresti domiciliari.