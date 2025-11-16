Incidente in moto a Latina, morto il 51enne Giuseppe Coco

Un incidente stradale in solitaria con esiti drammatici. Si è verificato nel primo pomeriggio di sabato alla periferia di Latina, costando la vita a un 51enne della zona, Giuseppe Coco, grafico pubblicitario titolare di un’agenzia di comunicazione.

Viaggiava in sella a una motocicletta che percorreva via Epitaffio in direzione Latina Scalo, quando il mezzo è finito fuori controllo uscendo fuori strada. Una carambola durante cui il centauro è stato sbalzato contro uno degli alberi che costeggia la carreggiata, un pino. Un impatto che non gli ha lasciato alcuno scampo. Il 51enne è deceduto sul colpo, inutile sia l’intervento dei soccorritori del 118 che l’attivazione dell’eliambulanza.



