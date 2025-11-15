Terracina, nuovo ponte sul fiume Sisto: approvato il progetto esecutivo

“Terminate le verifiche necessarie, è stato approvato dalla dirigente del Dipartimento Lavori pubblici il progetto esecutivo per la realizzazione del nuovo ponte sul fiume Sisto, che dunque ora è cantierabile“. Lo rende noto il Comune di Terracina.

A brevissimo si terrà una nuova riunione con la Provincia di Latina, il Comune di San Felice Circeo e Anas per verificare e specificare l’ambito di collaborazione di ciascuno nella realizzazione dell’opera. In ogni caso, entro la prima decade di dicembre si darà corso all’attivazione delle procedure di affidamento dei lavori.





Si avvia così alla fase finale un progetto di importanza strategica che interessa una parte rilevante del territorio di Terracina, dal Sisto al confine con il Comune di San Felice Circeo, soprattutto in funzione del grande afflusso estivo e delle esigenze dei residenti per i servizi pubblici e di prima necessità. Un iter complesso che ha visto, ad aprile 2024, la sottoscrizione di un protocollo d’intesa tra il Comune di Terracina, la Provincia di Latina, il Comune di San Felice Circeo e Anas per assicurare l’attuazione dell’intervento.

“Ringraziamo gli uffici del Dipartimento Lavori pubblici per la certosina opera prestata, e i cittadini per la grande comprensione dimostrata”, commentano il sindaco Francesco Giannetti e il vicesindaco Claudio De Felice. “Con l’approvazione del progetto esecutivo diamo seguito a uno dei primi impegni presi dell’assessorato, che ha portato gli uffici a svolgere un lavoro di coordinamento, sviluppo e sintesi, tenendo presenti tutti gli aspetti della vicenda sia tecnici che amministrativi. Un iter complesso iniziato nel 2017 quando è stato necessario demolire il vecchio ponte ed è stato sostituito dall’attuale ponte Bailey, una condizione di disagio, con i relativi oneri, che ora ci avviamo a superare per garantire una viabilità adeguata a beneficio dell’intero territorio”.