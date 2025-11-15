Superalcolici ai minorenni, denunciato il titolare di un’attività di Latina

La Questura di Latina prosegue nell’attività di controlli amministrativi volti anche ad arginare il pericoloso fenomeno della somministrazione di bevande alcoliche a minori.

A tal riguardo, nel corso della serata di venerdì gli agenti della Divisione Polizia amministrativa hanno passato al setaccio alcuni esercizi commerciali nell’area della movida di Latina compresi tra via Neghelli, via Lago Ascianghi, via Cesare Battisti, corso della Repubblica e corso Matteotti.





In una circostanza, comodamente seduti ad un tavolino, erano presenti tre giovanissimi, due tredicenni e un quattordicenne, intenti a consumare superalcolici. Il titolare dell’attività è stato reso edotto della sanzione penale prevista, con conseguente denuncia alla Procura della Repubblica per aver somministrato bevande alcoliche a minorenni.

Qualora tale violazione dovesse ripetersi, oltre alla denuncia penale è prevista una sanzione aggiuntiva da mille a 25mila euro, con sospensione dell’attività per tre mesi.