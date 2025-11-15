Ruba due auto a Monte San Biagio e Prossedi, campano denunciato

Venerdì pomeriggio, al termine di una mirata attività, svolta anche con la visione dei filmati di videosorveglianza acquisiti nel corso delle investigazioni, i carabinieri della Stazione di Prossedi hanno deferito in stato di libertà un uomo di 43 anni. Residente in provincia di Caserta e già noto alle forze di polizia per i suoi trascorsi giudiziari, è accusato del reato di furto aggravato.

I carabinieri lo hanno individuato a seguito delle indagini scaturite da una querela presentata lo scorso 6 settembre da un 56enne residente in provincia di Frosinone. Gli operanti hanno appurato come il campano avesse raggiunto Prossedi a bordo di un’autovettura risultata rubata poco prima a Monte San Biagio, e di proprietà di un 76enne del posto. A seguire, arrivato a Prossedi, il 43enne si era poi impossessato della macchina del ciociaro. Due furti d’auto in un solo giorno, adesso a distanza di settimane la denuncia. A margine, entrambi i veicoli sono stati rinvenuti e restituiti agli aventi diritto.



