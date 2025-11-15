Caos sul treno per Roma, pendolari alleggeriti di zaini e cellulari: 19enne arrestato per rapina

Nella mattinata di venerdì un ufficiale dell’Arma dei carabinieri libero dal servizio, che viaggiava a bordo di un treno diretto a Roma, con l’ausilio dei militari della Sezione Radiomobile della Compagnia di Latina ha arrestato, in flagranza di reato, un tunisino di 19 anni. In Italia senza fissa dimora e con precedenti di polizia, il giovane è accusato del reato di rapina.

Secondo le ricostruzioni preliminari l’indagato si era impossessato, in modo repentino, mentre le vittime stavano riposando, di zaini e apparecchi telefonici di proprietà di tre diverse persone. Qualcuno dei viaggiatori, accortosi dell’accaduto, ha lanciato l’allarme, attirando l’attenzione delle altre persone presenti, tra cui l’ufficiale dell’Arma che, dopo essersi qualificato, ha bloccato l’indagato alla stazione ferroviaria di Latina, durante la fermata, mentre stava tentando di allontanarsi. Il ragazzo ha opposto resistenza al controllo in atto, venendo poi bloccato e arrestato dall’ufficiale intervenuto, unitamente ai militari della Sezione Radiomobile.





Si è proceduto quindi a riscontrare quanto in possesso dell’indagato, verificando che gli oggetti asportati appartenevano effettivamente a tre distinti viaggiatori, a cui la refurtiva è stata restituita. L’arrestato, espletate le formalità di rito, è stato inizialmente trattenuto le camere di sicurezza del Comando provinciale, per poi essere tradotto presso la casa circondariale di Latina, a disposizione dell’autorità giudiziaria.