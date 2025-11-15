Basket Fondi 2025, al via il campionato DR3: “Inizia la nostra storia”

Domenica 16 novembre, alle 18:30 presso la palestra del Vittorio Veneto di Latina, il Basket Fondi 2025 farà il suo esordio ufficiale nel campionato di Divisione Regionale 3, affrontando il New Basket Time.

“La partecipazione alla DR3 è per noi non solo un traguardo importante, ma anche un punto di partenza”, spiega la società. “È il risultato di un impegno collettivo che ha trasformato un’idea in realtà, coinvolgendo persone e realtà del territorio. È l’inizio di un viaggio che ha come obiettivo non solo il risultato sul campo, ma la costruzione di legami tra sport, comunità e valori condivisi”.





“Un ringraziamento speciale ai partner che hanno creduto nel progetto e lo sostengono con generosità: Impresa Edile Marco Catena, Ital Legnami, Costruzioni Abramo Guglietta, Caseificio Porta Roma, Mani in Pasta, Nuova Energy, Loris Autotrasporti e Banca Popolare di Fondi. Il loro contributo non è solo economico, è un segnale di fiducia verso uno sport che promuove crescita, coesione e valori positivi”.

“Dopo una lunga preparazione estiva sotto la guida dello staff tecnico, la squadra è pronta a scendere in campo con entusiasmo e determinazione. Ogni partita sarà un’occasione per crescere, migliorarsi e rappresentare con orgoglio i valori del Basket Fondi 2025. Domani inizia la nostra storia”.