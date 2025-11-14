Minori con hashish, controlli ad Aprilia

Nei giorni scorsi gli agenti di Aprilia hanno effettuato una serie di controlli ad un gruppo di giovanissimi, poi risultati tutti minorenni. A seguito di una segnalazione che parlava di una possibile attività di spaccio non lontano da un parco pubblico gli uomini delle forze dell’ordine hanno svolto verifiche sul gruppo di ragazzi e a bordo delle due microcar in loro uso parcheggiate in zona.

Nulla è stato trovato a bordo dei due mezzi, ma, addosso ai ragazzi sono state individuate delle dosi di hashish, custodite in piccoli involucri di carta e all’interno di effetti personali. I tre minori, che tra le altre cose erano anche senza i documenti di identità sono stati portati in commissariato per l’identificazione ed eventuali ulteriori accertamenti.





Il Magistrato di turno della Procura della Repubblica presso il Tribunale per i Minorenni di Roma dopo essere stato informato ha disposto l’affidamento dei ragazzi ai rispettivi genitori. Per loro è comunque scattata la segnalazione all’Autorità Amministrativa.