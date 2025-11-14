Frantoio “Pietra Erta”, L’olio della tradizione attraverso l’innovazione

Nel territorio principe della “Cultivar Itrana”; perfettamente in linea con le sfide ambientali e digitali del momento, senza mai trascurare i connotati di una storia antica che abbraccia cinque generazioni, è al suo secondo anno di attività un frantoio davvero all’avanguardia. E’ l’impianto di molitura “Pietra Erta”, una combinazione di tecnologia di ultimissima generazione e sostenibilità, sorto in via Pietra Erta a Formia (Lt).

Il processo di spremitura “a freddo”, che può essere certificato, e l’assenza d’acqua – grazie allo “scambiatore di calore” e al “decanter a due fasi” di un frantoio di ultimissima generazione – sono le caretteristiche scelte da chi, anche quest’anno, intende ottenere – con tempi d’attesa ridotti al minimo e un meticoloso livello di messa a punto dei macchinari – un olio extravergine d’oliva di altissima qualità, in grado di conservare tutte le proprietà intrinseche dell’oliva e le caratteristiche organolettiche più profonde. L’impianto offre, inoltre, ai propri clienti la possibilità di scegliere tra due tipi di frangitori (a martelli o a coltelli), onde personalizzare la qualità in base ai gusti.





L’olio si caratterizza per il colore verde intenso, la grande persistenza di sentori di pomodoro verde e note erbacee, la percezione dell’amaro e del piccante e la rilevante percentuale di polifenoli che restituiscono importanti benefici per la salute, in particolare per il sistema cardiovascolare, il sistema immunitario e le spiccate capacità antinfiammatorie.

L’applicazione del principio di produzione ed economia circolare fa di “Pietra Erta” un’azienda impostata al recupero anche dei cosiddetti “prodotti di scarto” della lavorazione: la sansa e il nocciolino, riutilizzati rispettivamente come fertilizzante e combustibile. A tutto questo si affianca anche l’avvio della produzione “Bio” con l’ottenimento del titolo di produttore di Olio Extravergine di Oliva Biologico da parte di “Suolo & Salute S.r.l.”, primo organismo di controllo e certificazione per il biologico in Italia, riconosciuto dal Ministero della Salute; nonché l’inserimento nell’elenco dei frantoi relativo alla certificazione del marchio “DOP Colline Pontine”.

Naturalmente, oltre la lavorazione per conto terzi, c’è la produzione dell’olio “Frantoio Pietra Erta” proposta in un packaging che racconta tutta la storia dell’azienda con un’etichetta, la cui scelta cromatica rievoca i colori dei monti e dei mari – verde e blu – che caratterizzano la produzione, ed incornicia l’immagine della “pacchiana”, donna tipica del comprensorio pontino, in abiti folcloristici formiani. Una grafica che, non a caso, avvolge l’intera bottiglia a ricordare i cicli della vita e della natura.

Alla riscoperta dell’olio e del valore culturale che rappresenta per il territorio, “Pietra Erta” ha anche lanciato la linea “Oil Memories”: orcetti artigianali, plastic free e completamente personalizzabili da scegliere per un dono prezioso ad amici e parenti o anche come bomboniera per matrimoni, cerimonie ed altri eventi, ripieni dell’olio extravergine d’oliva 100% italiano da Monocultivar Itrana del Frantoio. Chiamati “dolia”, con modelli ispirati a nomi legati alla cultura classica del territorio (tra i primi: Apollo, Circe, Ulisse e Gea), gli orcetti sono al centro di edizioni speciali in occasione delle festività natalizie e pasquali come idee regalo.

Competenza, cordialità ed efficienza sono parte integrante del servizio offerto a tutti i clienti.