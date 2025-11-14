Appuntamento con il noir: domenica la presentazione di “Giallo di provincia”

Sarà l’Auditorium comunale “Sergio Preti” a ospitare, domenica 16 novembre alle 17.30, la presentazione del libro Giallo di provincia, antologia edita da Giulio Perrone Editore. L’incontro è promosso da Musicinecultura APS e da Italia Nostra – sezione di Fondi e dei Monti Ausoni, con il patrocinio del Comune e della Casa della Cultura.

Tra i racconti presenti nel volume figura Biglietto di sola andata, firmato dal giovane autore fondano Francesco Grilli, che dialogherà con la scrittrice e giornalista Loreta Carnevale.





L’antologia riunisce voci diverse del panorama narrativo contemporaneo e indaga il lato più enigmatico della provincia: luoghi quieti solo in apparenza, dove segreti, misteri e tensioni sotterranee diventano terreno fertile per il noir. Ogni autore offre un punto di vista personale, costruendo storie in cui nulla è davvero come sembra e in cui i personaggi sono costretti a scavare dentro se stessi per decifrare ciò che li circonda.

Classe 1993, nato a Fondi, Grilli coltiva da sempre la passione per lettura e cinema. Laureato in Editoria e Scrittura con il massimo dei voti, ha completato un master in editoria e svolto uno stage nelle Librerie.Coop. Insegna Italiano e Storia in una scuola paritaria, ha pubblicato racconti su riviste e antologie, ottenendo anche riconoscimenti nazionali. Ha firmato articoli per diverse testate online, sceneggiato cortometraggi premiati e partecipa attivamente alla vita culturale locale, curando anche un podcast su YouTube.