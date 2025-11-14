A Scauri inaugurata la nuova stanza dedicata alle vittime di violenza

Si è svolta giovedì mattina, nella caserma dei Carabinieri di Scauri di Minturno, la cerimonia di inaugurazione della nuova stanza dedicata all’accoglienza e all’ascolto delle vittime di violenza e abusi. Un ambiente pensato per mettere a proprio agio chi ha bisogno di raccontare fatti dolorosi e situazioni difficili, accompagnato dal supporto di personale specializzato dell’Arma. Il progetto porta il nome “Una Stanza Tutta Per Sé” e nasce dalla collaborazione tra i Carabinieri e il Soroptimist International Italia.

L’obiettivo è quello di creare spazi protetti e riconoscibili in quante più caserme possibili, così che le vittime sappiano di poter trovare un luogo sicuro dove parlare liberamente e senza timore. Le stanze sono tutte dotate di un sistema audio-video che permette di registrare le audizioni, un supporto spesso utile anche nelle successive fasi giudiziarie.





Dove lo spazio lo consente, viene predisposto anche un piccolo angolo per i bambini, pensato per accoglierli o intrattenerli nel caso in cui siano loro stessi vittime — dirette o indirette — e debbano essere ascoltati in un contesto protetto.

All’inaugurazione erano presenti il Comandante Provinciale dei Carabinieri, Colonnello Christian Angelillo, la presidente del Soroptimist International Italia, Adriana Macchi, il Procuratore Capo della Procura di Cassino Carlo Fucci, il presidente della Provincia Gerardo Stefanelli, il presidente del Tribunale di Cassino Lucio Aschettino, oltre a numerose autorità civili e militari del territorio. Alla cerimonia hanno partecipato anche alcune classi della scuola media “Marco Emilio Scauro”, della scuola “Antonio Sebastiani” e del Liceo Scientifico “Alberti”.

Dopo la scopertura della targa e il tradizionale taglio del nastro, la stanza è stata benedetta da Don Cristoforo Adriano, vicario foraneo di Minturno.

Nel territorio provinciale non si tratta della prima iniziativa di questo genere: altre stanze dedicate alle audizioni protette sono già attive da tempo. A Latina è stata inaugurata nel settembre 2021, mentre a Sezze è entrata in funzione il 25 novembre 2024. Nel Reparto Territoriale di Aprilia è invece presente la stanza “Ti Ascolto”, aperta nell’aprile 2023 e anch’essa dedicata ai soggetti più vulnerabili.